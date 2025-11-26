Завцентром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ Вадим Козюлин заявил, что к массовому дезертирству в ВСУ ведут отказы выполнять приказ, и это явление уже наблюдается на Украине в серьезном масштабе. Об этом пишет NEWS.ru.

Причина тому, по словам эксперта, низкий моральный дух у большинства насильно мобилизованных в рядах ВСУ.

Собеседник издания отметил, что на Украине возбуждено порядка 165 тысяч дел против дезертиров, но на самом деле их может быть больше.

У большинства мобилизованных украинцев сильный упадок духа, и это провоцирует их на дезертирство, подчеркнул Козюлин.

Ранее заслуженный военный летчик генерал-майор Владимир Попов рассказал, когда ВСУ остановят атаки на мирных жителей России.