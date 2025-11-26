Евросоюз раскрыл правду о подготовке ВСУ на Украине

Евросоюз обсуждает расширение миссий по подготовке ВСУ на Украине
Евросоюз обсуждает расширение миссий по подготовке ВСУ на территории Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова заместителя председателя Еврокомиссии Каи Каллас.
По итогам видеовcтречи глав МИД стран-участниц Евросоюза Каллас заявила, что альянс проводит обсуждение дальнейшего расширения таких миссий. Кроме того, она подчеркнула, что Евросоюз «приветствует работу “коалиции желающих”», а также планирует внести собственный значительный вклад в гарантии безопасности Украине.
«Европейский союз сам внесет значительный вклад в систему гарантий безопасности — за счет финансирования, подготовки и поддержки оборонной промышленности. Мы сейчас прорабатываем эти детали, включая продление наших текущих миссий на Украине», — заявила она.
Ранее Каллас заявила, что Евросоюз должен «обуздать» военный бюджет России.