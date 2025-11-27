Хроника СВО: ВСУ почти потеряли Волчанск - армия РФ контролирует 90% города

Украинские военные почти потеряли Волчанск в Харьковской области, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. По его данным, под контролем ВС РФ уже находится около 90 процентов территории города. Оставшиеся 10 процентов - это серая зона.

"Идет зачистка и уничтожение противника в окрестностях", - уточнил Марочко, добавив, что ВСУ спешно проводят передислокацию и укрепляют линию обороны на участке Вильча - Волчанские Хутора.

Платформа прогнозов Polymarket начала принимать ставки на то, какой населенный пункт следующим перейдет под контроль российских войск

Также стало известно, что снят с должности командир 57-й мотопехотной бригады ВСУ полковник Евгений Солодаев - близкий друг экс-президента Украины Петра Порошенко (внесен в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму). Причина увольнения - обвал фронта под Волчанском. Сообщалось, что 57-я бригада ВСУ почти полностью уничтожена.

На потерю Киевом Покровска принимают ставки

Платформа прогнозов Polymarket, которая по аналогии с букмекерами принимает ставки на исход того или иного события, только не спортивного, проявила интерес к украинскому конфликту. Они открыли ставки на то, какой город следующим перейдет России.

Красноармейск (Покровск) - наибольший объем ставок (2 млн долларов), вероятность освобождения до 31 декабря оценивается в 82 процента.

Димитров (Мирноград) - объем ставок 333 тыс. долларов, вероятность, что перейдет под контроль ВС РФ до нового года, оценивается в 77 процентов.

Северск - ставки не на освобождение, а на вход российских войск к 30 ноября оценены с вероятностью 99 процентов.

Условие выигрыша - отображение факта на онлайн-карте DeepStateLive.

"Москва производит ракеты быстрее, чем успевает их использовать"

Представитель американского президента Дональда Трампа в переговорной группе Дэн Дрисколл (министр Сухопутных войск США) на закрытой встрече в Киеве заявил, что Россия вышла на такой уровень производства дальнобойных ракет, который позволяет не только регулярно применять их, но и накапливать. По словам двух западных чиновников, именно этот аргумент стал ключевым в выступлении Дрисколла о необходимости как можно скорее заключить мир с Россией. Он подчеркнул, что Москва производит ракеты быстрее, чем успевает их использовать, формируя растущую "подушку" вооружений.

Боец на самодельном квадроцикле спас брата-близнеца

Морской пехотинец Илья Рыжиков спас раненого брата-близнеца, доехав до него на собранном своими руками квадроцикле. По словам военного, о том, что брат Максим получил ранение, ему сообщили сослуживцы. Мужчина сразу же бросился к квадроциклу.

"Ни броню в панике не надел, ни каску, ни рации с собой не взял. Они успели мне только сопровождающего закинуть назад", - вспоминает он.

Морпех отметил, что всю дорогу "пер на всю гашетку" и даже проскочил гараж, в котором были брат и другие раненые. Сопровождающий заметил это и развернул его. В общей сложности им удалось эвакуировать восемь человек.

В ряды ВСУ вербуют в Южной Корее

Фотографии постеров с призывами к южнокорейским гражданам вступать в ВСУ обнаружены в пригороде Сеула, сообщила газета The Korea Herald.

"Постер с заголовком "Присоединяйтесь к армии Украины" на корейском языке демонстрировал предполагаемые плюсы от вступления в ВСУ, включая высокую оплату, обеспечение снаряжением, возможность выбора батальона, право на украинское гражданство, боевой опыт и законное право убивать граждан Северной Кореи", - говорится в материале.

На плакате размещены номер телефона и адрес электронной почты, которые действительно использует посольство Украины в Республике Корея.

Минобороны России в прошлом году сообщало, что с начала СВО на Украину прибыли 15 наемников из Южной Кореи, пять из них были уничтожены.

Медведчук: На Украине обсуждают эвакуацию из Киева, Харькова и Одессы

Украинские власти обсуждают вариант эвакуации жителей крупных городов из-за рисков отсутствия отопления в зимний период. Об этом РИА Новости сказал председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.

"Электроэнергия, газ и инфраструктура, которые обеспечивают жизнь, сегодня находятся в катастрофическом состоянии. Именно поэтому ведутся дискуссии о том, что людям, возможно, придётся покидать большие города", - отметил Медведчук.

По его словам, если не удастся обеспечить тепло и электроснабжение, вся городская инфраструктура может перестать работать. Тогда украинские власти могут начать эвакуацию жителей из крупных городов, прежде всего из столицы, а также Харькова, Одессы и Днепропетровска.