В России назвали возможный ответ на новые украинские дроны

Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук предположил, чем российские военные могут сбивать новые украинские дроны-перехватчики Octopus. Об этом он высказался в беседе с Life.ru.

Матвийчук напомнил, что Octopus позиционируют как дрон, который будет противостоять российским беспилотникам. Поэтому для его уничтожения будут использоваться такие же дроны противовоздушной обороны (ПВО), которые сегодня есть у России, а также переносные комплексы типа «Стрела», «Верба» и «Панцири».

«У нас есть чем сбивать любое новое оружие, любой новый дрон. Я думаю, что ничего страшного на поле боя не произойдет», — заключил специалист.

Ранее на Украине запустили собственное серийное производство дронов-перехватчиков Octopus. Министр обороны республики Денис Шмыгаль заявил, что беспилотник создается для перехвата российских дронов «Герань».