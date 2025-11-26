Генерал ЕС оценил сроки появления единой армии Евросоюза

Глава военного штаба ЕС, генерал-лейтенант Михил ван дер Лаан заявил, что создания единой европейской армии не стоит ожидать в ближайшее время. Об этом сообщает нидерландская газета Algemeen Dagblad.

ЕС давно снял вопрос о военной независимости с повестки дня и полагается преимущественно на НАТО. За исключением двух боевых групп численностью по 1500 военнослужащих каждая, у Евросоюза нет отдельной армии.

Эти две боевые группы состоят из солдат из разных стран. Они должны быть готовы к развертыванию в течение пяти-десяти дней в случае кризиса. Это входит в обязанности Ван дер Лаана, отвечающего за военные миссии ЕС.

«Решение об этом [создании единой армии - прим.ред.] должны принять парламенты всех государств-членов. <…> Пока я не представляю, чтобы солдаты со всей Европы работали вместе как единое подразделение», - отметил генерал.

Он добавил, что возможно сотрудничество армий стран, граничащих друг с другом, и в качестве примера привел совместную работу сил Германии и Нидерландов.

Ван дер Лаан отметил, что страны ЕС разработали стратегию, которая должна гарантировать, что к 2030 году у Евросоюза будет «собственная система обороны в рамках НАТО». Это означает, что военный потенциал ЕС должен быть укреплен, оборонная промышленность - приведена в порядок, а переброска войск должна стать возможной в кратчайшие сроки. Предполагаемая стоимость плана - 800 миллиардов евро.