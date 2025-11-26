Как российские Су-35 превосходят F-16 в зоне СВО

Российские истребители Су-35 «прижимают к земле» американские F-16 и французские Mirage в зоне спецоперации, заставляя их резко уходить на предельно малую высоту. Об этом рассказал «Аргументам и фактам» заслуженный военный летчик, генерал-майор в отставке Владимир Попов.

Ранее гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов рассказал о том, действия российского Су-35С не позволяют американским F-16 и французским Mirage выйти на рубеж пуска ракет класса «воздух-воздух», «прижимая» авиацию противника к земле.

По словам генерал-майора в отставке Владимира Попова, слова «прижать к земле» означают своеобразную дуэльную ситуацию.

«Если бы мы получили сигнал о том, что F-16 и Mirage входят в зону атаки наших самолетов, они получали бы оповещение, что по ним могут отработать ракетой и уходили бы на предельно малые высоты. А для чего? Чтобы фон земли их прикрывал», - пояснил военный эксперт.

Он отметил, что в этом случае приходится «предварительно разглядеть цель на фоне земли, чтобы ее идентифицировать», так как это может быть большая птица или беспилотник.

«Но в последнее время, напомню, у нас не было больших столкновений или атак по воздушным целям противника», - заявил Попов.

Напомним, что ранее, во время своего визита в Париж, Владимир Зеленский заявил, что Украина закажет у Франции 100 истребителей Rafale. Однако эксперты усомнились в том, что Киев сможет получить эти самолеты в ближайшее время.