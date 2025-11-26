В западных СМИ разгорается дискуссия о том, как «распорядиться остатками ВСУ» после завершения конфликта России и Украины, пишет Myśl Polska. По версии польского издания, «украинские бандеровские войска» вскоре двинутся на Запад, в том числе в Польшу и Германию.

Степан Бандера - один из лидеров украинского националистического движения, его обвиняют в сотрудничестве с нацистами и в причастности к массовым убийствам поляков и евреев. Связанная с Бандерой «Организация украинских националистов»* запрещена и признана экстремистской и нацистской в России.

Президент Польши Кароль Навроцкий ранее заявил, что «бандеровские символы» неприемлемы в польском публичном пространстве, и призвал высылать украинцев за демонстрацию таких символов. Он отмечал, что на Украине такие символы используются свободно.

По мнению автора Myśl Polska, единственный план Европы заключается в том, чтобы в ближайшее время «использовать бандеровцев для обеспечения безопасности стран ЕС». Речь идет о «поддержании конституционного порядка» в этих странах, заключил автор статьи.

* запрещенная в России экстремистская и нацистская организация.