Заслуженный военный летчик России, генерал-майор Владимир Попов заявил, что Владимир Зеленский пытался саботировать мирный план США, согласовав атаку дронов на Чебоксары. Об этом военный рассказал «Аргументам и фактам».

Ранее губернатор Чувашии Олег Николаев сообщил, что на Чебоксары была совершена массированная атака дронов ВСУ. Пострадали два жителя города, один из них подросток. Два жилых дома получили повреждения.

Попов заявил, что дроны запускают по указанию администрации Зеленского и главы украинской военной разведки Кирилла Буданова* (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Генерал-майор заявил, что ВСУ этим не занимаются и в основном работают на линии соприкосновения.

По мнению Попова, Зеленский использует атаки дронов, чтобы «выбить какие-то преференции от Запада». Также Киев пытается сорвать переговорный процесс.

«Зеленский работает не только против нашего государства, но и выступает против решений Трампа таким образом», - заключил военный.

* внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.