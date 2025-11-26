«Искандер» уничтожил командный пункт в вместе с техникой

Прошедшей ночью российские БПЛА и ракеты продолжили «рихтовать» украинскую энергоструктуру и военные объекты. Взрывы гремели в пяти областях Незалежной.

© Минобороны России

В этот раз удары были сосредоточены близ линии боевого соприкосновения. Поэтому в зоне особого внимания оказались Харьковская, Запорожская, Днепропетровская, Черниговская и Полтавская области.

По данным канала Олега Царева, в Харьковской области ракетными ударами поражена ТЭЦ-5, цеха по сборке БПЛВ и транспортные узлы. Кроме того, как сообщает канал «На самом деле в Харькове». в районе поселка Отрадное ракетами комплекса "Искандер" были поражены командный пункт и площадка с военной техникой. «В результате удара предварительно уничтожено и повреждено: Автотранспорт — 15 шт, ББМ — 9 шт, Станция РЭБ — 1 шт, ВСУ (с командным составом) — 70 шт» - пишет канал.

В Запорожье целями стали казармы и склады с боекомплектом. По данным военного обозревателя Сергея Лебедева, российские БПЛА нанесли удар по Уральскому казарменному комплексу в Запорожье, который является основной военной базой в городе. Как поясняет канал «Первый Харьковский», необычное для Украины название "Уральские казармы" появилось в прошлом веке: в 1920-1930-х годах здесь базировался 90-й стрелковый Уральский Краснознамённый полк (бывший 1-й Уральский стрелковый полк), входивший в состав 30-й стрелковой Иркутской ордена Ленина трижды Краснознамённой ордена Трудового Красного знамени дивизии им. ВЦИК (создана 28.07.18 как Западная пехотная дивизия, с 28.08.18 - 4-я Уральская стрелковая дивизия, с 11.11.18 - 30-я стрелковая, которой 13.12.20 присвоено наименование "Иркутская"), штаб которой стоял в Днепропетровске.

В Днепропетровске же этой ночью били по ремонтным базам, электроподстанциям и железнодорожным узлам. Как уточняет канал военного обозревателя Сергея Лебедева, повреждена железнодорожная инфраструктура Синельниковского узла и подстанция 110–330 кВ.