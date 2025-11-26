На Западе прозвучало новое доказательство подготовки ЕС к войне с Россией. Как сообщает «Царьград», страны Европы призывают обзавестись собственным тактическим ядерным оружием и нивелировать преимущество Москвы.

Предложение озвучил председатель совета директоров Airbus Рене Оберман на Берлинской конференции по безопасности. Он считает, что наличие таких вооружений было бы «реальным признаком» готовности ЕС противостоять России. Оберман призвал Германию, Францию, Великобританию и другие страны Европы создать единую программу ядерного сдерживания, причем именно на тактическом уровне.

В Европе под «безопасностью» понимают дальнейшее расширение НАТО на восток с освоением под себя новых территорий, чего Москва более терпеть не собирается. Такую реакцию выдают за «агрессивность» России, которой надо всячески противостоять, в том числе милитаризацией и разжиганием конфликтов.

Сейчас у Франции и Британии есть собственное ядерное оружие, но он стратегические, и его немного. Хранящиеся на базах по всей Европе тактические ядерные бомбы B61 принадлежат США, и их тоже мало — около 130. С учетом потери интереса Вашингтона к защите европейских союзников возникает неопределенность с доступом к ним.

Отметим, что на Западе не верят, что ядерное оружие будет применено, а потому полагаются на конвенциональные средства поражения. Их у стран Европы значительно больше, чем у России, которая компенсирует их нехватку ядерными и другими смертоносными вооружениями.

Инициатива Обермана же преследует цель лишить Москву этого преимущества. Тогда страны Европы попытаются удержать подготавливаемый конфликт в более выгодном для себя развитии — безъядерном, рассчитывая, что в войне на истощении Россия не выдержит.