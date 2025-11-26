Генсек НАТО назвал сумму, которую участницы организации потратили на закупки оружия Киеву

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что совокупные вложения стран-союзников в программу PURL по закупке американского вооружения для Украины достигнут 5 миллиардов долларов к концу текущего года.

В интервью изданию El Pais он уточнил, что это соответствует среднему показателю 1 миллиард долларов ежемесячно, что позволяет соблюдать утвержденные графики поставок.

Рютте подчеркнул, что PURL является лишь одним из нескольких параллельных механизмов военной поддержки Украины. Отдельно он выделил чешскую инициативу по поставкам боеприпасов, а также совместные усилия Литвы и Дании по закупке продукции украинской оборонной промышленности. При этом европейские страны продолжают передачу военного оборудования из собственных запасов, хотя, по словам генсека, после трех-четырех лет войны эти резервы существенно сократились.

Несмотря на уменьшение складских запасов, Рютте подтвердил возможность дальнейших поставок. Комплексный подход, сочетающий многосторонние программы закупок и двустороннюю помощь, позволяет сохранять устойчивость поддержки Украины в условиях затяжного конфликта.