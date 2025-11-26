Голубей-биодронов предложили использовать на СВО

Военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что российских голубей-биодронов можно эффективно использовать на СВО для разведки и против беспилотников. Об этом Кнутов рассказал News.ru.

Ранее российская компания Neiry провела полеты-испытания первой стаи голубей-биодронов, в мозг которых имплантированы нейроинтерфейсы. В компании заверили, что эти голуби проживают обычную жизнь той же продолжительности, что и у их сородичей.

По мнению Кнутова, биодроны могут применяться против беспилотников. Также целями биодронов могут быть легкобронированные объекты или пехотинцы.

«Птица сможет по ним работать, доставляя боеприпасы небольшой мощности. Также голубей смогут использовать и для разведки позиций противника, если разместить легкую видеокамеру», - предположил Кнутов.

В Neiry заявляли, что использовать голубей-биодронов планируется для мониторинга линий электропередач, газораспределительных узлов и инфраструктурных объектов. Оператор может загрузить птице полетное задание, как в беспилотник.

При этом из-за нейростимуляции птица сама «хочет» лететь в нужном направлении, подчеркивали разработчики. Ученые стремятся к «стопроцентной выживаемости птиц при операции».