Украинские подразделения в Гуляйполе рискуют повторить судьбу солдат ВСУ, оказавшихся в Красноармейске и Димитрове. Как сообщает Life.ru, бойцы группировки «Восток» приступили к штурму родины Нестора Махно.

Надежная тактика

Продвижение «Востока» в Запорожской и Днепропетровской областях позволило выйти к Гуляйполю. Противнику, как и ранее, обрезали логистику: трасса на Покровское закрылась для ВСУ после того, как была освобождена Даниловка. С началом штурма города стали опасны и другие транспортные артерии — дороги на северо-запад и запад активно обрабатываются FPV-дронами.

«В случае полного отхода за реку Гайчур Гуляйполе противнику придется через некоторое время оставить», — добавил эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин.

Военный эксперт Александр Матюшин считает, что к прорыву на запорожском направлении привел и неверный расчет украинского командования. Противник строил укрепления, направленные на юг от Гуляйполя, а ВС РФ их обошли.

«Оказалось, что у украинцев с севера и с востока нет укреплений. Более того, практически нет частей, готовых защищать это направление. Это и объясняет наше быстрое продвижение», — сказал он.

У Гуляйполя применяется та же тактика, что в Мариуполе, Авдеевке и других населенных пунктах. Сперва город охватывают, после разбивают на сектора и зачищают от войск противника.

Северокорейские войска

Telegram-канал «Военная хроника» обращает внимание на слухи об участии войск КНДР в операции по освобождению Гуляйполя. Авторы ресурса отмечают, что подобный опыт северокорейцам «действительно жизненно необходим».

«Они быстро учатся тому, как выглядит современная война. Юридические споры и боязнь реакции западных партнеров тут вообще никого волновать не должны. Игра изначально шла не по честным правилам. Если бы США не вмешались в украинский конфликт своей поддержкой, Россия давно бы все закончила», — пишут авторы канала.

Глава Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко опровергает информацию о появлении солдат КНДР в Запорожской области, но это может быть связано с предыдущими неудачами Киева. Военный эксперт Матюшин подчеркнул, что для украинской власти они стали «пощечиной» — сперва над ними смеялись, а после из-за них «рыдали».

«Кстати, Пхеньян признал вхождение четырех новых регионов в состав России. Так что по их законам, как и по нашим, они до сих пор на территории Российской Федерации», — сказал он.

Значение Гуляйполя

Военный корреспондент Александр Коц отмечает, что освобождение Гуляйполя позволит «Востоку» обойти позиции противника с тыла и выйти на Орехов — он является крупнейшим укрепрайоном ВСУ на запорожском направлении. Военкор Павел Кукушкин считает, что подразделения противника в городе оказались в ситуации, когда возможность выхода есть, но уже кажется призрачной.

«Единственная возможность отхода — на запад, в сторону Орехова. Но и там ситуация плачевная для вэсэушников: освободив Малую Токмачку и закрепившись в Новоданиловке, мы усиливаем давление и на эту трассу», — рассказал Кукушкин.

Вероятно, Орехов и станет целью ВС РФ после Гуляйполя. Учитывая, что украинские подразделения потрепаны, а линия обороны выстроена неправильно, продвижение группировки «Восток» будет идти и дальше.