Москва и Нью-Дели в ходе визита президента России Владимира Путина в Индию на 23-й ежегодный российско-индийский саммит и его встречи с индийским премьер-министром Нарендрой Моди могут решить объявить о заключении соглашения по истребителю пятого поколения Су-57, просчитал обозреватель американского журнала The National Interest (NI) Майя Карлин.

«Оборонное партнерство между Индией и Россией продолжает расширяться. По имеющимся данным, Москва и Нью-Дели в настоящее время обсуждают возможность совместного производства истребителей серии Су-57. В частности, российские официальные лица заявили о намерении своей страны поддержать будущие потребности Индии в истребителях, включая беспрепятственную передачу технологий для платформы пятого поколения», — говорится в публикации.

Там отмечается, что в декабре 2025 года Путин по приглашению Моди собирается посетить Индию, «поэтому следует ожидать дальнейших заявлений относительно этой потенциальной договоренности».

Карлин пишет, что Индия выиграла бы от сотрудничества с Россией по проекту истребителя пятого поколения.

«Дальнейшее расширение оборонных связей с Индией будет способствовать росту экспортного потенциала России в будущем», — резюмировала обозреватель.

Ранее помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков анонсировал его визит в Индию и выразил надежду на то, что он пройдет плодотворно.

Также в ноябре обозреватель TNI Брэндон Вайхерт заметил, что выбрав истребитель пятого поколения Су-57 или F-35, Индия на полвека свяжет себя с его страной-разработчиком — Россией или США, соответственно.