Стало известно, откуда ВСУ могли атаковать Чувашию

Беспилотники Вооруженных сил Украины могли атаковать Чувашию с территории России с помощью завербованных украинскими спецслужбами российских граждан. Такое мнение высказал News.ru заслуженный военный летчик генерал-майор Владимир Попов.

По его мнению, БПЛА не могли прилететь в Чувашию с территории Украины.

«Это все сформировано у нас под носом. Максимум 200 км, а в среднем — 50–100 км от целей, по которым ВСУ наносят удары. Это [делают] подлые души, которые ходят среди нас», — уверен Попов.

Он также отметил, что не исключено, что те, кто запустил беспилотники, работали за деньги, и для них «Родина и национальная гордость — пустое место».

Сегодня ночью беспилотники атаковали Чебоксары, оказались повреждены жилые дома. Ранения получили два местных жителя, один из них подросток. Глава Чувашии Олег Николаев объявил об эвакуации населения. Позднее он сообщил, что жители, которые были временно эвакуированы из пострадавших зданий, возвращаются домой.