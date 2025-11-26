«В живых должен остаться один»: возможен ли компромисс между РФ и Украиной

В последние недели в СМИ появился уже не один вариант соглашений и мирных предложений по ситуации вокруг Украины. В статье для «Царьграда» доктор политических наук, полковник запаса Александр Пинчук высказал мнение, возможен ли компромисс для России вокруг ситуации на Украине.

Пинчук отметил, что в последнее время популярность приобрела цитата о том, что любые войны заканчиваются переговорами. Однако в таком случае стоило бы уточнить, относится ли к ним капитуляция — обозреватель напомнил, что большинство войн заканчивались безусловной победой одной стороны над другой.

Эксперт в своей статье напоминает, что войны разделяются на трансцендентные, при которых компромисс невозможен, и имманентные, которые можно урегулировать уступками и компромиссами. По мнению эксперта, российско-украинский конфликт является трансцендентным, поскольку «в живых должен остаться один».

Сама спецоперация началась после многолетних попыток России обозначить Западу неприемлемые границы. Они казались логичными: размещение на украинской территории критически опасного вооружения, недопущение культурологического разрушения основ русского мира, обозначение экономических рамок. Западные страны отреагировали на это «евромайданом» с последующим сносом проектов Евразийского пространства и таможенной интеграции.

Доктор политических наук подчеркивает, что попытки найти компромисс длились восемь лет, переговоры шли на самом высоком уровне, но это ни к чему не привело. В результате Украина стала «целевой антироссийской геостратегической торпедой» — смыслом ее существования стала борьба с Россией под предлогом некоей европейской интеграции.

«Победа России не означает дружественной Украины — она означает ее прекращение. Так же, как и победа украино-западной коалиции означает угрозу самому полноценному существованию России, а не каким-то ее отдельным интересам», — заявил он.

С поисками компромиссов постепенно менялся и сам истеблишмент России, а до СВО ситуация раз за разом закольцовывалась в новые попытки найти компромисс. Запад тем временем действительно консолидировался, хоть и среди этого «оркестра появился тенор» с собственным видением. При этом обозреватель считает, что политика президента США Дональда Трампа осуществляется в «моменте» и пока не может стать долгосрочной и переломить глобалистские тенденции остального западного сообщества. Сами надежды на это Пинчук называет наивными.

«Просто потому, что в таком случае западное сообщество прекратит свое нынешнее существование. В чем не заинтересованы его элиты и сама модель существования. Это не удалось сделать даже в минорный конфетно-букетный период российско-западного романа начала 1990-х, чего уж мечтать о нынешнем времени», — заявил обозреватель.

Пинчук отметил, что Украина может существовать сейчас «только как антироссийский проект», а некий компромисс в виде заморозки боевых действий означает либо прекращение ее существование, либо является маскировкой для повышения боевых возможностей Киева. В результате реальная зона переговоров сводится, по мнению эксперта, к «искусству дипломатии» или «искусству обмана».

Трамп же является «сбоем глобалистской системы», а его интересы тоже далеки от синхронизации в России. В результате при таких обстоятельствах дискуссия является «лишь информационным шумом», а зоны «успокоения или передышки» не будет.

Пинчук уверен, что Москве нужно нанести «неприемлемый ущерб» не только украинской государственности, но и в целом западному единству и самомнению. В таком случае компромиссом станут «хотелки» элит в пользу общих интересов.