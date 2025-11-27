На Украине предрекли сроки взятия Гуляйполя

К концу ноября Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) будут вести бои на окраинах Гуляйполя в Запорожской области.

Такое предположение сделал боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) с позывным Тень, передает Telegram-канал «Страна.ua».

«Возможно, уже к концу этого месяца враг будет вести бои на окраинах Гуляйполя. Также есть попытки перекрыть логистический маршрут из Доброполья», — предрек он сроки взятия населенного пункта армией России.

По словам бойца ВСУ, российские военнослужащие проводят мощные штурмы, ежедневно закрепляясь на новых участках фронта. Он рассказал, что в ночь на 27 ноября диверсионно-разведывательные группы ВС РФ зашли в Гуляйполе.

26 ноября стало известно, что армия России приблизилась к подступам Гуляйполя. Отмечалось, что некоторые российские диверсионно-штурмовые группы были замечены уже в самом населенном пункте.