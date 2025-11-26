Российские вооруженные силы нанесли массированные удары по объектам военной инфраструктуры Украины. Как сообщили в Министерстве обороны РФ, поражения нанесены цеху по производству боеприпасов, объектам энергетики и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ.

Кроме того, ударам подверглись пункты временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников. Всего поражены цели в 143 районах с применением оперативно-тактической авиации, ударных беспилотников, ракетных войск и артиллерии.

На отдельных участках фронта российские подразделения продолжают наступательные действия. ВС РФ успешно продвигаются в северном направлении в микрорайонах Красноармейска, закрепляясь на остигнутых рубежах.

В районе населенных пунктов Гришино и Котлина в Донецкой Народной Республике за сутки было отражено восемь атак украинских формирований. Противник, неся значительные потери, был вынужден отступать.

По информации российского военного ведомства, общие потери ВСУ за последние сутки составили порядка 1460 военнослужащих. Системы противовоздушной обороны за этот же период перехватили 4 снаряда реактивной системы HIMARS и 154 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.