Средства ПВО сбили за сутки 154 беспилотника самолетного типа ВСУ

Российские средства ПВО сбили за сутки 4 снаряда системы залпового огня HIMARS и 154 беспилотника самолетного типа ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Средствами противовоздушной обороны сбиты 6 управляемых авиационных бомб, 4 реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 154 беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - информировали в ведомстве.

По его данным, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 668 самолетов, 283 вертолета, 98 851 беспилотный летательный аппарат, 638 зенитных ракетных комплексов, 26 266 танков и других боевых бронированных машин, 1 620 боевых машин реактивных систем залпового огня, 31 564 орудия полевой артиллерии и минометов, 47 712 единиц специальной военной автомобильной техники.