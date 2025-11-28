В ночь на понедельник российские Вооруженные силы России нанесли серию высокоточных ударов по объектам украинской инфраструктуры и военным позициям на контролируемых Киевом территориях. Наиболее значимой целью стал военный аэродром Буялык в Одесской области, ранее восстановленный украинской стороной и использовавшийся Воздушными силами ВСУ.

© Российская Газета

По данным "Военного обозрения", удар по аэродрому был нанесен ракетой оперативно-тактического комплекса "Искандер-М". Объект получил серьезные повреждения. Буялык, где в советское время базировались истребители МиГ, был закрыт украинскими властями в 2003 году, однако после событий 2014 года началось его поэтапное восстановление. В последние годы аэродром эксплуатировался ВСУ.

Удар по аэродрому Буялык имеет стратегическое значение: объект используется ВСУ в качестве одной из запасных авиационных площадок для рассредоточения самолетов и беспилотных систем, а также как логистический узел.

Также высокой активностью отличилась фронтовая авиация РФ в Запорожской области. Группа самолетов Су-34 совершила несколько боевых заходов по целям в районе Запорожья, применяя корректируемые авиабомбы ФАБ с УМПК, которые стали одним из наиболее разрушительных средств поражения для украинских частей. В большинстве случаев использовались боеприпасы калибра 500 кг. По уточненным данным, двумя такими авиабомбами были уничтожены укрепления ВСУ на южных подступах к городу, куда российские войска продвинулись после освобождения большей части Степногорска и Приморского.

Серия ударов пришлась также по украинским объектам в Славянске. Там поражены пункты дислокации подразделений противника, склады военного имущества, хранилища топлива, а также элементы энергетической инфраструктуры, обеспечивающие Славянско-Краматорскую агломерацию.