Победа России в украинском конфликте способна спровоцировать не просто кризис, а полный распад Североатлантического альянса. К такому сценарию пришло британское издание Daily Express.

По мнению аналитиков, это откроет Москве путь к становлению доминирующей военной и политической силой на всей европейской территории.

Утверждается, что первыми последствия почувствуют прибалтийские государства, которые начнут открыто сомневаться в надёжности знаменитой 5-й статьи НАТО, главный принцип которой — коллективная оборона — работает лишь в условиях абсолютной веры каждого члена альянса в его несокрушимую силу.

Проблема усугубляется тем, что политика администрации США подрывает уверенность европейцев в их заокеанском партнёре. Журналисты отмечают, что нынешний глава Белого дома, похоже, готов пойти на беспрецедентные уступки, лишь бы заключить сделку по Украине.

«Печальная правда заключается в том, что политика президента США Дональда Трампа в отношении Европы не дает Старому Свету считать Штаты своим надежным союзником», — говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что некоторые лидеры стран-членов ЕС предпринимают попытки заблокировать мирный план урегулирования украинского конфликта, который был представлен президентом США Дональдом Трампом.