В Британии рассказали, чем для НАТО может обернуться победа РФ на Украине
Победа России в украинском конфликте способна спровоцировать не просто кризис, а полный распад Североатлантического альянса. К такому сценарию пришло британское издание Daily Express.
По мнению аналитиков, это откроет Москве путь к становлению доминирующей военной и политической силой на всей европейской территории.
Утверждается, что первыми последствия почувствуют прибалтийские государства, которые начнут открыто сомневаться в надёжности знаменитой 5-й статьи НАТО, главный принцип которой — коллективная оборона — работает лишь в условиях абсолютной веры каждого члена альянса в его несокрушимую силу.
Проблема усугубляется тем, что политика администрации США подрывает уверенность европейцев в их заокеанском партнёре. Журналисты отмечают, что нынешний глава Белого дома, похоже, готов пойти на беспрецедентные уступки, лишь бы заключить сделку по Украине.
«Печальная правда заключается в том, что политика президента США Дональда Трампа в отношении Европы не дает Старому Свету считать Штаты своим надежным союзником», — говорится в публикации.
Ранее сообщалось, что некоторые лидеры стран-членов ЕС предпринимают попытки заблокировать мирный план урегулирования украинского конфликта, который был представлен президентом США Дональдом Трампом.