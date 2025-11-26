Forbes: погода обеспечила России тактическое преимущество в Донбассе

Пасмурная погода на линии фронта стала для ВСУ серьезной проблемой, так как она не позволяет применять БПЛА и скрывает перемещения российских сил, сообщает Forbes.

"В этом тумане русские двигаются не так, как предписано в учебниках", - заявил Анатолий Ткаченко, командир минометной батареи украинской 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ.

По его словам, под покровом тумана российские военнослужащие могут пересечь открытое поле и появиться в тылу ВСУ.

Издание отмечает, что в последние недели российские войска используют туман, осадки и низкую облачность при продвижении вперед, что сокращает их уязвимость для украинских дронов.

"Для Украины, которая все больше полагалась на беспилотные летательные аппараты для компенсации нехватки личного состава, погода свела на нет важнейшее преимущество", - пишет Forbes.

Плохая погода затрудняет использование дронов, ограничивая видимость и уменьшая радиус их действия. В результате обе стороны получают возможность пополнять запасы, эвакуировать раненых и более свободно передвигаться, но Россия, благодаря своему численному превосходству, получает больше преимуществ.

Мик Райан, отставной генерал-майор австралийской армии, описал новую подход России как тактику "1000 укусов" - метод, при котором небольшие группы систематически находят слабые места в украинских оборонительных линиях, а затем быстро наносят туда удары дронами и пехотой. Если же брешь найти не удается, ВС РФ применяют для ее создания планирующие авиабомбы или "Герани", указывает Райан.

"Если они определят вашу позицию, они ее уничтожат. Иногда артиллерией, иногда управляемыми бомбами. Второго шанса не будет", - заявил командир минометной батареи украинской 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Ткаченко.

Он отметил, что безопасных направлений в таких условиях больше нет.

Сочетание проникновения в условиях непогоды и подавляющей огневой мощи ставит украинских защитников во все более шаткое положение. По мере увеличения числа российских БПЛА и приближения зимы украинская оборонительная модель, основанная на использовании дронов, перестанет работать, подводит итог Forbes.