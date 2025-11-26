Умер разработчик «Тополя» и «Искандера» Валериан Соболев

На 88-м году жизни в Волгограде скончался Валериан Соболев — один из ключевых разработчиков отечественных пусковых систем, стоявший у истоков нескольких поколений российской ракетной техники.

© Президентский клуб "Доверия"

По данным местных СМИ, Соболев родился в Сталинграде в 1938 году и с первых шагов в профессии связал судьбу с оборонной промышленностью. Окончив инженерно-механический институт, он работал в конструкторских бюро тракторного и бурового заводов, а затем стал главным конструктором ЦКБ «Титан» в Волгограде. На предприятии «Баррикады» прошёл путь от инженера до руководителя конструкторского отдела.

Под его непосредственным руководством создавались пусковые комплексы «Луна», «Ока», «Темп-2С», «Пионер», «Тополь» и «Искандер». Соболев занимался научной деятельностью, был доктором технических наук, профессором, руководил кафедрой теоретической механики в волгоградском политехническом институте. Он также занимал должность первого заместителя главы администрации Волгоградской области и участвовал в работе съезда народных депутатов СССР.

Соболев — автор более 100 научных работ и обладатель свыше 190 авторских свидетельств и патентов. Его разработки были известны далеко за пределами страны. По словам конструктора, зарубежные компании не раз предлагали ему сотрудничество.