25 ноября стал одним из крайне насыщенных дней — сперва Россия устроила масштабный удар по Украине, а после между сторонами начались тайные переговоры в Абу-Даби. Как сообщает «Царьград», Киев и Лондон согласились на капитуляцию, но после «прогремел» уже российский МИД.

Удар по важному центру

Волна атак началась с одного из самых разрушительных ракетно-дроновых ударов. В нем использовались не только привычные X-101, «Искандеры», «Кинжалы» и «Калибры», но и Су-57 с X-69. Последние атаковали цели в Киеве.

По оценкам ВВС Украины, было запущено около 450 «Гераней» и 14 ракет разного типа. Канал Win-Win писал, что на севере Киева «минус ГЭС». Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявлял, что в центре Киева и на его окраинах уничтожен один из ключевых объектов энергосистемы. Потеряна ТЭЦ-5, подорваны ТЭЦ-6, Трипольская ТЭС, Киевская ГЭС и Белоцерковская ТЭЦ. Пришлись удары и по подстанциям, питающим АЭС Украины.

«Удар был нанесен сразу после того, как энергетики Украины сумели восстановить работу своих подстанций настолько, что АЭС вновь вышли на полную мощность. После сегодняшних ударов, я так понимаю, будет опять "провал", и так будет теперь постоянно», — написал военкор Юрий Подоляка.

В результате крупнейшие города Украины остались без света, а в Киеве было обесточено даже метро — его не удалось обеспечить электричеством даже с использованием резервных генераторов.

Во время второй ракетной волны, запущенной по Киеву, Лебедев отметил, что арсенал был выбран не случайно. По всей видимости, уничтожен первый настоящий центр принятия решений — некое подземное убежище с важными людьми из политической верхушки Украины и стран НАТО. Туда отправили ракеты, которые способны вскрыть любую «броню» на огромной глубине.

Полковник Аслан Нахушев тем временем заявляет, что в ближайшие дни ожидается удар по подстанциям гиперзвуковыми ракетами Х-32. Причем ожидают его именно американцы. Полковник уверен, что это было бы хорошо для «укрепления переговорной позиции».

Тайные переговоры

По информации Politico, американский министр армии Дэн Дрисколл должен представить России измененный план президента США Дональда Трампа, частично согласованный с Украиной в Женеве. Утверждается, что его сократили с 28 до 19 пунктов, изменив требования о выводе войск ВСУ из Донбасса и другие «деликатные вопросы», касающиеся украинской территории.

На фоне этого некоторые СМИ заявили, что министр армии США проведет встречу с российскими официальными лицами в Абу-Даби, где представит новый вариант плана. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Москве он пока не поступал. За сообщениями о встрече РФ и США Кремль следит, но пока новостей нет.

«Судя по тону ответа МИД России, переговоры в Абу-Даби, которые, по данным западных СМИ, там идут, проводит не МИД, и МИД этим переговорам не ставит высокую оценку. <…> Если в переговорах с США в Абу-Даби действительно принимают участие представители России, то наблюдается некоторая конкуренция между официальной и неофициальной дипломатией. Именно этим объясняется разнобой в заявлениях по переговорам в Абу-Даби», — отметил политик Олег Царев.

При этом одно из главных СМИ американской демократической партии Axios со ссылкой на пресс-секретаря американского министра писало, что переговоры идут «хорошо». По информации издания, контакты стартовали после того, как американские переговорщики достигли первичного взаимопонимания с Киевом. Кроме того, в Абу-Даби находится и украинская делегация во главе с начальником ГУР Кириллом Будановым* (внесен в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга), которая работает с американцами.

Однако позднее Axios заявило о внезапном начале переговоров между представителями Москвы и Киева. Предполагается, что Буданов* лично возглавляет украинскую переговорную группу и ведет разговор с представителями Генштаба и СВР. Киев же фактически согласен на капитуляцию — об этом заявили ведущие западные СМИ со ссылкой на Пентагон.

Под самый вечер Axios заявило, что Зеленский готов встретиться с Трампом в День благодарения 27 ноября, чтобы заявить о своей готовности заключить сделку с Россией.

Главная проблема Трампа

Основная сложность американского мирного плана кроется в самих США. Как сообщает «Военная хроника», неизвестно, насколько Вашингтон готов к миру — для него Соединенным Штатам придется ликвидировать остатки самостоятельности Европы и НАТО. ЕС в нынешнем виде слишком раздроблена и ненавидит Россию, а потому Белому дому нужно решиться начать диктовать союзникам свою волю напрямую.

«Теоретически США могли бы просто ограничить Европе доступ к собственным вооружениям, если Брюссель взбрыкнет. Но тогда рушится главный источник прибыли — рынок сбыта оружия и технологий. Вот и выходит, что для Вашингтона мир — это убыток. А значит, конфликт будет тянуться, пока приносит доход. И какой суммы американцам будет "достаточно"», — отмечает канал.

Британия также препятствует завершению конфликта — ее издание FT вкладывает взаимоисключающие посылы, направленные на затягивание переговорного процесса. Чем дольше длятся боевые действия, тем больше Лондон заработает.

Одновременно с этим FT заявляет, что Киев согласился ограничить численность ВСУ до 800 000 военных, что в четыре раза больше, чем до конфликта. Чуть позже западные СМИ и вовсе написали, что в новом документе якобы вовсе нет пункта об ограничении ВСУ.

Никаких «хотелок» Европы

Telegram-канал Win-Win замечает, что сообщения о внезапной встрече представителей РФ и Украины в Абу-Даби выводят Зеленского из игры. Между собой договариваются другие люди, а главу киевского режима просто в нужный момент доставят до кабинета для подписи.

Глава МИД РФ Сергей Лавров на этом фоне заявил, что России официально не передавали план Трампа, но Москва готова обсуждать конкретные формулировки — они требуют уточнения.

«Положительные оценки России по плану Трампа по Украине сохраняются, исходя из присутствия там анкориджских договоренностей. Ситуация изменится, если из плана Трампа результаты этих договоренностей будут вымараны. Запад каждый раз срывал достигнутый по Украине прогресс. У Европы были шансы участвовать в украинском урегулировании, она их провалила», — сказал министр.

Фактически, это означает, что никаких европейских «хотелок» в документе не будет. Президент России Владимир Путин также предупреждал, что если Киев и Брюссель снова будут срывать переговоры, то Москва готова к достижению целей СВО силовым путем.

