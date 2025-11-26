WSJ: Путин убедил Трампа не передавать Киеву Tomahawk

Октябрьский разговор с президентом России Владимиром Путиным убедил президента США Дональда Трампа отказаться от поставок ракет Tomahawk Украине. Об этом в среду, 26 ноября, сообщает Wall Street Journal.

Отмечается, что именно после этой беседы позиция Вашингтона изменилась.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков говорил, что Путин в том разговоре напоминал: передача Tomahawk Киеву не повлияет на ситуацию на фронте, но способна нанести ущерб отношениям Москвы и Вашингтона.

— Этот разговор убедил его (Трампа — прим. «ВМ») не поддерживать передачу Tomahawk Украине, — говорится в сообщении издания.

При этом США рассматривают возможность отправки Украине дальнобойных ракет Tomahawk в качестве гарантии безопасности в случае, если удастся добиться окончания военного конфликта с Россией.

По данным американских СМИ, временный поверенный в делах США в Киеве Джули Дэвис во время встречи с участием представителей стран НАТО заявила, что у Украины нет другого выбора, кроме как согласиться на мирный план Вашингтона, иначе в будущем ее ждет сделка хуже.