В Сети появились слухи, что на запорожском направлении в боях вместе с ВС РФ участвуют бойцы из КНДР. Как сообщает «Царьград», северокорейские войска действительно могут помочь России в освобождении Запорожской и Херсонской областей, а Киев тем временем лишается последних иностранных наемников.

Окопный слух?

По одним сообщениям, бойцы из КНДР замечены в районе Гуляйполя в Запорожской области, по другим — они действуют в окрестностях Каменского, на берегу Днепра в Днепропетровской области. Подтвердить или опровергнуть эту информацию сейчас нельзя.

Раньше основным источником данных о движении контингентов КНДР служили южнокорейские спецслужбы, которые имеют наилучшую агентурную сеть и разведывательные возможности на территории Северной Кореи. В этот раз источник не совсем понятен — не исключено, что это слух, возникший в условиях развала украинского фронта в Запорожской области.

Накануне практически одновременно пришли две похожие новости: войска группировки «Днепр» прорвали оборону и зашли в село Новоданиловка, лежащее на окраине города Орехов. К вечеру расстояние от российских позиций до окраин города составляло около 3 км.

Позднее поступила новость, что бойцы 114-го мотострелкового полка 127-й дивизии группировки «Восток» освободили село Затишье — последний населенный пункт перед Гуляйполем. Расстояние от крайних городских домов до российских позиций также составляло около 3 км.

В результате всего за день противник оказался перед перспективой потери сразу двух ключевых городов. В таких условиях версия о появлении бойцов КНДР позволяет командованию снять с себя ответственность за провал обороны.

КНДР имеет право помочь

Отметим, что тема возвращения северокорейцев на фронт регулярно всплывает в информационном пространстве. В начале ноября разведка Южной Кореи сообщала об отправке в Россию 5 тысяч военных строителей и тысячи саперов. Поэтому, если Пхеньян решит принять участие в освобождении Запорожской области — в этом не будет ничего удивительного. С точки зрения российских законов Запорожская и Херсонская области это такие же регионы России, как и Курская.

Telegram-канал «Военная хроника» замечает, что подобной поддержки не стоит стесняться — Россия исторически обращалась за военной помощью к другим государствам. Сама ситуация похожа с участием северокорейских войск в освобождении Курской области.

«Тогда участие корейцев тоже отрицали, а потом все резко подтвердили и даже отблагодарили. Если убрать эмоции, такой опыт корейцам действительно жизненно необходим», — пишут авторы канала.

Кроме того, наличие государства, которое готово воевать на стороне России, позитивно характеризует именно Москву, поскольку никто не будет ввязываться в конфликт на стороне неудачника.

Проигрыш Киева

Несколько дней назад появилась неофициальная информация о том, что украинское командование решило расформировать Иностранный корпус из-за критических потерь. Как писал канал «Военный обозреватель», оставшиеся бойцы, около тысячи человек, «передадут» в регулярные подразделения ВСУ.

Хоть слух и не подтвержден, он вписывается в логику событий последнего года, поскольку наемники становятся одной из приоритетных целей российских ударов. Подразделения из иностранцев несли серьезные потери, хоть и находились на второй линии обороны.

В 2024 году англоговорящих боевиков стали заменять на колумбийских, но их стали систематически отправлять на позиции под удары российских ФАБ и РСЗО. Вероятно, это последствие истощения колумбийского контингента на Украине — значит, Россия нанесла поражение Украине и Западу в борьбе за привлечение человеческого ресурса из других стран.