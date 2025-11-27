Российский истребитель первым в мире уничтожил западную систему Patriot

Российский новейший Су-30СМ2 стал первым в мире многоцелевым истребителем, который смог уничтожить западный зенитно-ракетный комплекс Patriot. Об этом пишет Military Watch Magazine со ссылкой на заявление госкорпорации «Ростех».

Истребители подтвердили свою эффективность в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине. Они сумели уничтожить не только сотни воздушных целей, но и наземных, в том числе западную систему противовоздушной обороны (ПВО) дальнего действия Patriot, говорится в сообщении «Ростеха».

Новую партию истребителей Су-30СМ2 передали Минобороны РФ

В статье MWM отмечается, что Россия может расширить свои возможности в борьбе с дальнобойной ПВО, увеличив парк Су-30СМ2 и применяя истребители пятого поколения Су-57.

Ранее же скорость уничтожения Вооруженными силами России украинских систем ПВО назвали проблемой для Запада, который не успевает производить и поставлять Киеву новые.