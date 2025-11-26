В Минобороны РФ сообщили об успешных операциях российских сил в районе Купянска и на константиновском направлении. «Рамблер» собрал главные заявления российских военных к утру среды, 26 ноября.

Обстановка под Купянском

Операторы российских FPV-дронов уничтожили украинскую военную технику и ликвидировали живую силу ВСУ в районе Купянска, сообщили в Минобороны РФ. Военные подчеркнули, что операторы FPV-дронов выполняют задания днем и ночью.

Беспилотники оснащены современными камерами, в том числе для работы в темное время суток. В результате ударов был сорван подвоз боеприпасов и ротации подразделений ВСУ.

Удар по ВСУ под Константиновкой

Операторы беспилотников ВС РФ уничтожили боевую бронемашину и наземный робототехнический комплекс ВСУ, сообщили в Минобороны России. Операция была проведена под Константиновкой.

Российские дроны сорвали попытку ротации ВСУ на одном из участков. Также в момент доставки боеприпасов на украинские позиции был поражен наземный роботехнический комплекс.

Операции ивановских десантников

FPV-дроны-перехватчики ивановских десантников уничтожили 193 украинских тяжелых дрона за время СВО, рассказали в Минобороны. Большинство дронов были сбиты под Артемовском и Часовым Яром.

Удар Ка-52М

Боевой вертолет Ка-52М уничтожил бронетехнику и личный состав ВСУ, сообщили в Минобороны России. Операция была проведена в зоне ответственности группировки войск «Центр».

Удар был нанесен авиаракетами по заранее разведанным целям. После применения оружия экипаж выполнил противоракетный манёвр, применил тепловые ловушки и вернулся на свой аэродром.

Прорыв обороны ВСУ в Северске

Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил ТАСС, что российские войска прорвали оборону ВСУ на северных окраинах Северска. По его данным, ВС РФ заняли часть фортификационных сооружений украинских сил.

Удар по базе ВСУ в Запорожье

Координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что в ночь на 26 ноября крупная военная база ВСУ в городе Запорожье попала под удар. Об этом пишут «Аргументы и факты».

«Это один из крупнейших и наиболее загруженных украинских военных объектов в городе», - подчеркнул Лебедев.

ВСУ в плену под Константиновкой

Военнослужащий ВС РФ с позывным «Веша» рассказал РИА Новости, что более 20 украинских солдат сдались в плен на константиновском направлении.