ВСУ утратили контроль над Волчанском

Украинские войска полностью утратили контроль над Волчанском в Харьковской области. Об этом в своем Telegram-канале заявил военкор Юрий Котенок.

По его словам, сейчас Волчанск контролируют подразделения группировки войск «Север». Идет зачистка города.

Также российские подразделения продвигаются к Прилипке, ведут бои на окраине Лимана и атакуют Вильчу. В районе реки Волчья также идут боестолкновения. На великобурлукском участке ВС РФ зачистили «карман» между Двуречанским и Каменкой, а теперь атакуют в направлении Григоровки и Колодезного.

Ранее сообщалось, что ВС РФ с нескольких сторон атакуют позиции ВСУ в поселке Вильча, который находится под Волчанском. Экс-депутат Верховной рады Олег Царев заявлял, что противник перебросил на участок колумбийских наемников.