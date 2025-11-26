«Летающие гробы» Пентагона: 90 «двухсотых», ущерб на $9 миллиардов

В США не устают заявлять, что американская военная техника – лучшая в мире. Понятно, что делается это в целях рекламы – конкуренция на мировом оружейном рынке высока, а стоит армейская продукция made in USA очень дорого.

Понятно также, что продвигать свое вооружение Штатам становится все труднее. СВО показала, что и танки Abrams не стоят денег, которые за них просят, и ЗРК Patriot сильно переоценены, и F-22 лишний раз стараются в бой не бросать, чтобы избежать потерь (цена одного истребитель варьируется от 140 до 200 млн долларов).

С авиацией, как недавно выяснилось, положение вообще аховое. Самолеты и вертолеты бьются, даже не вступая в реальные бои. В США недавно были шокированы статистикой авиакатастроф, которая просочилась в прессу, пишет индийская газета The EurAsian Times.

Согласно новым данным Пентагона, наблюдается опасная тенденция: за последние четыре года число аварий военных самолетов в США возросло более чем на 55%, в результате чего погибло 90 военнослужащих, было уничтожено около 90 самолетов и нанесен ущерб на сумму более 9 миллиардов долларов США. Это встревожило американских законодателей и военных аналитиков.

Данные Министерства обороны (переименованное в сентябре Трампом в Department of War) США были опубликованы сенатором Элизабет Уоррен (демократ от Массачусетса) 19 ноября и охватывают период с 2020 по 2024 год.

Тревожный рост числа происшествий с военными самолетами привел к тому, что американские законодатели и члены семей военнослужащих потребовали от Пентагона большей прозрачности и включили в законопроект об оборонной политике положения, которые обяжут Министерство обороны публиковать в Конгрессе сводки внутренних отчетов по безопасности военных за последние три года.

Новые данные свидетельствуют о тревожном росте числа несчастных случаев «класса А» — самой серьезной категории катастроф, которые приводят к ущербу не менее 2,5 млн долларов, уничтожению воздушных судов, гибели людей или полной инвалидности.

Частота происшествий «класса А» выросла с 1,30 происшествий на 100 000 часов налета в 2020 году до 2,02 происшествий на 100 000 часов налета в 2024 году, что представляет собой впечатляющий рост на 55%.

Всего за период с 2020 по 2024 год произошло 4280 несчастных случаев категорий A, B, C, D и E.

Эти инциденты обошлись военным в 9,4 млрд долларов, унесли жизни 90 военнослужащих и гражданских сотрудников Министерства обороны, а также уничтожили 89 самолетов в период с 2020 по 2024 год…

Во всех видах Вооруженных сил, за исключением ВМС США, в 2024 году показатель аварий «класса А» на 100 000 часов налета достиг четырехлетнего максимума.

Среди морских пехотинцев США частота несчастных случаев «класса А» выросла почти втрое: с 1,33 до 3,91.

Уровень несчастных случаев «класса А» в армии США также вырос более чем вдвое: с 0,76 до 2,02.

Аналогичным образом, в ВВС США частота аварий класса А подскочила с 1,72 до 1,9, а в ВМС США она выросла с 1,12 до 1,76 после достижения пикового значения 1,98 в 2022 году.

Данные свидетельствуют о росте числа аварий с военными самолетами во всех четырех родах войск.

Фактически, согласно отчетам, 2024 финансовый год стал одним из худших с точки зрения безопасности полетов в армии США за последнее десятилетие.

2024 финансовый год стал годом, на который армейская авиация будет оглядываться назад с надеждой, что он «никогда не повторится».

С 2020 года число аварий военных самолётов неуклонно росло, достигнув пика в 2024 году.

Согласно пресс-релизу сенатора Уоррена, рост числа подобных происшествий, по-видимому, является частью долгосрочной тенденции.

В 2018 году ВМС США обнаружили, что за последнее десятилетие количество аварий «класса C» в морской авиации удвоилось. В том же году общий уровень аварий в авиации ВВС США достиг семилетнего максимума.

В 2022 году в результате авиакатастроф погибло 48 морских пехотинцев, что побудило тогдашнего исполняющего обязанности командующего отдать распоряжение о проведении проверки «культуры безопасности» морской пехоты. В 2024 году ВВС объявили, что всего за год потеряли 47 лётчиков из-за катастроф.

«Эта гибель людей из-за несчастных случаев представляет неприемлемый риск для военнослужащих, их семей и боеготовности армии», — заявил сенатор Уоррен.

Растущее число аварий военных самолетов также наносит казне США убытки в миллиарды долларов.

Новые данные Пентагона показывают, что стоимость аварий «класса А» значительно выросла с 2022 по 2023 финансовый год: с 1,6 млрд долларов США до 2,9 млрд долларов США. Только за первую половину 2024 года аварии «класса А» обошлись военным в 1,7 млрд долларов США.

Статистика охватывает весь бюджетный период 2020–2023 годов и первые 10 месяцев бюджетного года 2024 года по 31 июля. За эти 10 месяцев прошлого года погибли 25 военнослужащих и гражданских сотрудников Министерства обороны, а также было уничтожено 14 самолетов.

По всей вероятности, эта тревожная тенденция сохранится и в 2025 году. В этом году ВМС США потеряли четыре самолёта F/A-18F из-за аварий, одна из которых обошлась примерно в 60 миллионов долларов США.

В апреле и мае этого года авианосец ВМС США USS Harry S. Truman за несколько недель потерял два истребителя F/A-18 Super Hornet — один из них потерпел неудачную посадку, а другой соскользнул с палубы корабля и упал в море.

Ранее в декабре 2024 года еще один Super Hornet был сбит американским ракетным крейсером USS Gettysburg (входящим в ударную группу авианосца Truman) в результате «дружественного огня».

Кроме того, в январе этого года в Вашингтоне столкнулись вертолет армии США Black Hawk и пассажирский самолет American Airlines, в результате чего погибло 67 человек.

Какие самолеты и вертолеты в армии США самые аварийные

По данным Пентагона, вертолёт H-60 ​​имеет самый высокий процент аварий среди американских военных самолётов. С ним произошло 23 инцидента на 100 000 часов налёта.

«H-60» — семейство универсальных военных вертолетов, разработанных компанией Sikorsky на базе UH-60 Black Hawk.

Однако, поскольку данные Пентагона включают инциденты только по июль 2024 года, трагическое столкновение Black Hawk с пассажирским самолетом American Airlines в январе этого года не было включено.

В отчете о расследовании установлено, что высотомер вертолета был сломан и мог давать неточные показания, а пилоты, возможно, не услышали некоторые сообщения с диспетчерской вышки Национального аэропорта имени Рональда Рейгана.

Кроме того, в сентябре этого года четверо солдат армии США, входивших в элитное подразделение, выполнявшее ночные задания, погибли, когда их вертолет Black Hawk потерпел крушение недалеко от военной базы в штате Вашингтон.

Примечательно, что высокий уровень аварийности самолетов Black Hawk также влияет на перспективы их продаж за рубежом.

Сообщается, что в августе этого года Вооруженные силы Малайзии (MAF) отменили покупку четырех вертолетов UH-60A Black Hawk стоимостью около 187 миллионов ринггитов (44,2 миллиона долларов США) после критики со стороны главы государства - Ибрагима ибни султана Искандара.

Решение было принято на следующий день после того, как монарх Куала-Лумпура назвал тридцатилетние системы «летающими гробами».

За вертолетом H-60 ​​следуют истребитель F-18/A Super Hornet и транспортный самолет C-17 — оба с 21 инцидентом на 100 000 часов полета.

Однако с точки зрения количества жертв V-22 Osprey, который летает как самолёт, но приземляется как вертолёт, входит в число самых опасных летательных аппаратов. Более одной пятой из 90 смертей, упомянутых в докладе Пентагона, произошли на модификациях V-22 Osprey.

С 2022 года конвертоплан V-22 Osprey потерпел четыре аварии, в результате которых погибло 20 военнослужащих.

В связи с ростом числа аварий с военными самолетами члены Конгресса США требуют от Пентагона большей прозрачности.

«Учитывая рост числа дорогостоящих и смертоносных авиационных происшествий, крайне важно, чтобы Конгресс и Министерство обороны приняли все необходимые меры для решения этой проблемы», — заявил сенатор Уоррен».

