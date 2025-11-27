Военный эксперт рассказал о прорыве российских войск в Северск ДНР

Военный эксперт Андрей Марочко заявил в эфире телеканала «Москва 24», что подразделения российских войск прорвали оборонительную линию Вооруженных сил Украины (ВСУ) и вошли в населенный пункт Северск в Донецкой народной республике (ДНР).

По словам Марочко, давление на украинские позиции в районе Северска продолжалось очень длительное время, причем с трех направлений одновременно. Это привело к частичному обрушению фронта .

Эксперт добавил, что в настоящее время российские войска продолжают продвигаться как с северной части Северска, так и на южном участке города вдоль железнодорожного полотна.

До этого советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что российские военнослужащие вплотную приблизились к юго-востоку Константиновки в ДНР после освобождения села Иванополье.

25 ноября в пресс-службе Минобороны России сообщили, что подразделения «Южной» группировки войск Вооруженных сил (ВС) РФ взяли под контроль село Иванополье в ДНР. В сводке ведомства также говорится, что российские военные нанесли поражение подразделениям ВСУ в Константиновке, Краматорске, Северске, Славянске и Степановке.