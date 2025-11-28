Генерал назвал возможное место запуска беспилотников для атаки на Чувашию

Заслуженный военный летчик генерал-майор Владимир Попов в беседе с NEWS.ru Чувашию. По его мнению, дроны могли стартовать с территории России.

© Lenta.ru

«Беспилотники, конечно, прилетели в Чувашию не с территории Украины. Это все сформировано у нас под носом. Максимум 200 км, а в среднем — 50–100 км от целей, по которым ВСУ наносят удары», — выразил мнение офицер.

Попов добавил, что запускали их, по всей вероятности, завербованные диверсанты, которые поддерживают Киев или мотивируются денежным интересом.

О налете на Чувашию стало известно в среду, 26 ноября. Жители Чебоксар сообщили о мощных взрывах на окраине города. В сети было опубликовано видео мощного взрыва беспилотника. Предварительно, пострадали двое жителей, в том числе один несовершеннолетний.