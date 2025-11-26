Раскрыто число сбитых БПЛА над РФ

Российские силы ПВО сбили за ночь над регионами страны 33 украинских беспилотника.

Об этом сообщили в Минобороны России.

Что делать, если увидели беспилотник: как защитить себя и близких

По данным ведомства, 13 БПЛА были уничтожены над территорией Белгородской области, десять — над территорией Воронежской области, четыре — над Липецкой областью, один — над Брянской и пять — над акваторией Чёрного моря.

Ранее глава Чувашии Олег Николаев заявил, что ВСУ совершили атаку беспилотниками на Республику.

Позже в Чебоксарах из-за атаки БПЛА по ряду улиц ввели ограничения для транспорта.