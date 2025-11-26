Силы ПВО за ночь сбили над регионами России 33 украинских БПЛА

RT на русском

Российские силы ПВО сбили за ночь над регионами страны 33 украинских беспилотника.

Раскрыто число сбитых БПЛА над РФ
Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, 13 БПЛА были уничтожены над территорией Белгородской области, десять — над территорией Воронежской области, четыре — над Липецкой областью, один — над Брянской и пять — над акваторией Чёрного моря.

Ранее глава Чувашии Олег Николаев заявил, что ВСУ совершили атаку беспилотниками на Республику.

Позже в Чебоксарах из-за атаки БПЛА по ряду улиц ввели ограничения для транспорта.