Военнослужащие ВСУ отказываются выполнять боевые задачи в Харьковской области. Фактов неповиновения и саботажа становится все больше.

Как сообщает военный эксперт Андрей Марочко, механизированное соединение объединенной группировки "Хортица" заявило о неготовности. Они укомплектованы техникой менее чем на 40 процентов от организационно-штатной структуры.

Такая же ситуация и с личным составом. Однако высшее руководство обещает жесткие репрессивные меры в отношении тех командиров, которые не выполнят приказ. Ситуация не разрешена.

"РГ" писала о том, что в районе села Садки Сумской области украинские подразделения оставляют позиции и бегут без вещей, провизии и боеприпасов. В частях ВСУ наблюдается серьезная нехватка личного состава.