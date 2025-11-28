Военнослужащие ВСУ на позициях в Сумской области начали сводить счёты с жизнью из-за плохого морального состояния.

«Низкий уровень боевого духа и мотивации привёл к тому, что на позициях противника в Сумской области отмечаются случаи суицида военнослужащих ВСУ», — сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

Ранее сообщалось, что части 80-й и 129-й бригад украинских оккупантов отступают в районе Садков Сумской области так спешно, что бросают вещи, провизию и боеприпасы.

26 ноября пехотные батальоны 72-й механизированной бригады ВСУ отказались выходить на боевые позиции в Харьковской области.