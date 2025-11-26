Некоторые освобожденные населенные пункты в Донецкой народной республике, которые не подлежат восстановлению, планируется законсервировать и превратить в музеи воинской славы. Об этом глава ДНР Денис Пушилин заявил в интервью РИА Новости.

По словам руководителя республики, решение о консервации отдельных поселков будет приниматься комиссионно. Эти территории станут мемориальными комплексами, использующими как реальные разрушения, так и мультимедийные технологии для полного погружения в обстановку.

"Это будет целый настоящий музей в назидание потомкам, чтобы можно было понять, что такое возрождение нацизма и почему важно его не допускать, а душить даже при каких-то первых проявлениях", — подчеркнул Пушилин.

Инициатива направлена на сохранение памяти о событиях военного времени для будущих поколений. Глава ДНР отметил, что подобные музеи под открытым небом призваны наглядно демонстрировать последствия возрождения нацистской идеологии.