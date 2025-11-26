Губернатор Чувашии Николаев сообщил об эвакуации населения после атаки БПЛА

Власти Чувашии проводят эвакуацию населения после атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил глава республики Олег Николаев в своем Telegram-канале. По словам Николаева, благодаря оперативным действиям экстренных служб жертв и пострадавших в результате инцидента нет.

Все необходимые силы задействованы для обеспечения безопасности граждан.

"Уважаемые жители Чувашии, сегодня ранним утром была совершена атака украинскими беспилотными летательными аппаратами. Благодаря оперативным и профессиональным действиям экстренных служб жертв нет", — написал глава республики.

Николаев призвал жителей сохранять спокойствие и доверять только официальной информации из проверенных источников. Telegram-канал SHOT до этого сообщил, что в небе над Чебоксарами произошло несколько мощных взрывов. В аэропорту Чебоксар введены ограничения на полеты гражданской авиации.