Инспекция Пентагона установила серьёзный срыв графиков в программе военной помощи США: подрядчики не выполнили сроки и объемы поставок снарядов для Киева.

Согласно отчету Минобороны США, задержки по пяти контрактам на поставку боеприпасов достигали от одного до 18 месяцев. К концу ноября прошлого года недопоставленными оставались свыше 336 тысяч снарядов — более половины заказанного объема. Проверка охватила семь контрактов общей стоимостью около одного миллиарда девятисот миллионов долларов, из которых большая часть приходилась на боеприпасы.

Инспекторы отметили, что армейские чиновники утверждали сделки, несмотря на известные проблемы у производителей. По признанию военных, изначально установленные сроки могли быть нереальными. К июню текущего года подрядчики сумели восполнить дефицит почти полностью, поставив около 328 тысяч единиц и доведя исполнение до 98 процентов. Однако конкретные сроки завершения оставшихся поставок в документе не указаны.

Причиной срыва графиков стал резкий рост мирового спроса на боеприпасы после начала конфликта на Украине. Российская сторона неоднократно заявляла, что накачивание Киева оружием мешает урегулированию и фактически втягивает страны НАТО в противостояние. В Москве подчеркивали: любые грузы с вооружением для Украины рассматриваются как законные цели.