ВСУ совершили атаку беспилотниками на Чувашскую Республику

RT на русскомиещё 9

ВСУ совершили атаку беспилотниками на Чувашскую Республику, заявил глава региона Олег Николаев.

ВСУ совершили атаку беспилотниками на Чувашскую Республику
© РИА Новости

По его словам, жертв нет. Для обеспечения безопасности граждан проводится эвакуация населения.

«В настоящее время работают все необходимые силы... Прошу сохранять спокойствие и доверять только проверенной информации», — написал Николаев в Telegram-канале.

Ранее в Новороссийске Краснодарского края включали сирены системы оповещения. В городе велось отражение атаки БПЛА.