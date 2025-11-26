ВСУ совершили атаку беспилотниками на Чувашскую Республику, заявил глава региона Олег Николаев.

По его словам, жертв нет. Для обеспечения безопасности граждан проводится эвакуация населения.

«В настоящее время работают все необходимые силы... Прошу сохранять спокойствие и доверять только проверенной информации», — написал Николаев в Telegram-канале.

Ранее в Новороссийске Краснодарского края включали сирены системы оповещения. В городе велось отражение атаки БПЛА.