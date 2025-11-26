Британия остановила использование машин Ajax из-за проблем со здоровьем солдат

Британская армия временно прекратила использование бронетехники Ajax. Причиной стали жалобы военнослужащих на ухудшение здоровья после участия в испытаниях машин.

© Wikipedia

По информации телекомпании Sky News, около 30 солдат столкнулись с проблемами со слухом и другими симптомами после учений. Военнослужащие были вынуждены обратиться за медицинской помощью.

Ранее министерство обороны Великобритании сообщало, что лишь небольшое число персонала заявило о подобных трудностях. В ведомстве подчеркивали, что систематических проблем с техникой не выявлено.

Теперь же британская армия приняла решение приостановить эксплуатацию Ajax до выяснения всех обстоятельств.