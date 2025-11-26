Американских военных обвинили в использовании ядерного оружия против инопланетян

Известный американский режиссер и продюсер Дэн Фара обвинил военных США и других стран в использовании ядерного оружия против пришельцев. Об этом пишет Daily Mail.

В интервью комику и блогеру Джо Рогану Фара рассказал, что на протяжении последних четырех лет брал анонимные интервью у членов правительства США и высокопоставленных американских военных. Он заявил, что источники, ответственные за поиск и анализ данных о неопознанных летающих объектах (НЛО), утверждали, что многие ядерные испытания 50-х годов использовались для выведения из строя кораблей инопланетян.

По словам Фара, испытания ядерного оружия в верхних слоях атмосферы проводили США и СССР и использовали их для нейтрализации НЛО и извлечения из них инопланетных технологий. «Это настоящее безумие по нескольким причинам. Во-первых, можно спровоцировать военный конфликт с другой страной, которая не понимает чем вы занимаетесь, — сказал режиссер. — Во-вторых, можно ввязаться в конфликт с более интеллектуально развитым, превосходящим нас видом».

Он также заявил, что подводные ядерные взрывы также были попыткой обезвредить неопознанные объекты, которые наблюдались под водой.

Фара, который, в частности, был одним из продюсеров фильм «Первому игроку приготовиться» Стивена Спилберга, в ноябре выпустил документальную ленту The Age of Disclosure («Эпоха раскрытия информации»). В ней рассказывается о том, что уже 80 лет существует некий заговор, нацеленный сокрыть от общественности данные о визитах инопланетян на Землю.

Ранее сообщалось, что в фильме «Эпоха раскрытия информации» госсекретарь США Марко Рубио рассказал о не дающих ему спать по ночам НЛО. Американского политика волновали неопознанные аппараты, якобы появляющиеся над ядерными объектами.