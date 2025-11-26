Как развивается ситуация в зоне СВО

Минобороны РФ сообщило об освобождении Иванополья в ДНР. Российские войска продолжают продвигаться в Красноармейске и Димитрове, а также на других участках фронта. Между тем, как рассказал пленный украинский военный, окружённая в Красноармейске группировка находится без обеспечения и поддержки, а по отступающим работают заградотряды ВСУ.

Во вторник, 25 ноября, Минобороны России сообщило, что подразделения Южной группировки войск освободили населённый пункт Иванополье в ДНР. На бывших украинских позициях были захвачены техника и вооружение ВСУ, в том числе производства стран НАТО.

Как заявили в военном ведомстве, освобождение Иванополья позволило подойти вплотную к южным окраинам Константиновки. Военнослужащих 4-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады, 78-го и 1194-го мотострелковых полков поздравил министр обороны РФ Андрей Белоусов.

Между тем успехи ВС РФ отмечаются и на других направлениях. Согласно сводке Минобороны, группировка войск «Север» нанесла поражение формированиям ВСУ в Сумской, Черниговской и Харьковской областях.

В свою очередь, бойцы «Запада» улучшили тактическое положение и нанесли поражение ВСУ в районах н. п. Ковшаровка, Купянск-Узловой, Нечволодовка, Петровка, Подолы (Харьковская область) и Диброва (ДНР). Тем временем подразделения «Востока» успешно продвигаются в глубину обороны противника в Днепропетровской и Запорожской областях.

В Красноармейске (Покровске) штурмовые группы 2-й армии продвигаются в микрорайонах Центральный и Динас, продолжают зачистку Ровного. В Димитрове бойцы 51-й армии продолжают выбивать противника из микрорайонов Восточный, Западный и южной части города.

Ранее Минобороны сообщало, что в Красноармейске были полностью освобождены микрорайоны Горняк и Шахтёрский.

По данным ведомства, всего в зоне ответственности группировки войск «Центр» потери противника за сутки составили более 445 военнослужащих, а также несколько единиц военной техники, включая образцы иностранного производства.

Украинские заградотряды

О безвыходной ситуации в Красноармейске продолжают рассказывать взятые в плен военнослужащие ВСУ. По словам одного из них, Артёма Кондыбко, у них закончились снабжение и боекомплект, а раненых и убитых «побратимов» командование бросило на произвол судьбы.

«Ситуация кошмарная, всё отсутствует: нет ни провизии, ни БК, ничего. Очень много погибло, много «трёхсотых», много сдаются в плен, вывозят раненых уже русские, русские солдаты вывозят. Я думаю, даже если бы могли, то желание навряд ли у них такое есть, у ВСУ», — сказал военнопленный. Ролик опубликован Минобороны РФ.

Из слов Кондыбко также следует, что в ВСУ активно действуют заградотряды, уничтожающие собственных бойцов при попытке отступить или сдаться в плен.

«В Покровске взяли наш расчёт, три человека. Пулемёт стоял в жилом доме. Задача была — уничтожение русской живой силы, также техники и солдат ВСУ, которые отступали, не хотели сражаться, вести огонь. Когда отступали, говорили, чтобы их не жалели. Стрелять так же, как и русскую силу», — сообщил военнопленный.

Освобождение Затишья

Кроме того, 24 ноября Минобороны России сообщило, что подразделения группировки войск «Восток» в результате активных наступательных действий освободили н. п. Затишье в Запорожской области.

«Освобождение Затишья укрепило положение подразделений группировки войск «Восток» и стало важным шагом к дальнейшему продвижению на данном направлении», — подчёркивается в релизе МО.

Освобождение Нового Запорожья

В понедельник Минобороны также поделилось подробностями освобождения Нового Запорожья. О взятии этого населённого пункта стало известно в субботу, 22 ноября. В результате под контроль ВС РФ перешёл крупный узел обороны ВСУ площадью свыше 14 кв. км.

Как отметил командир отделения с позывным Иволга, немаловажную роль в успехе операции сыграла погода.

«Нам повезло, что была погода, стоял туман. Это позволило нам быстро доехать до населённого пункта, залететь, застать врасплох врага, зачистить посёлок и продвинуться вдоль по трассе», — приводят слова Иволги в Минобороны РФ.

Также подробностями взятия Нового Запорожья поделился оператор БПЛА с позывным Джамбал. По словам бойца, беспилотники обеспечивали круглосуточное наблюдение за полем боя.