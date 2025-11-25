Стармер анонсировал поставку Украине ракет

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер анонсировал поставку Лондоном новой партии ракет для ПВО. Об этом пишет британская газета The Guardian.

По данным газеты, глава правительства рассказал о планах королевства в ходе встречи так называемой «коалиции желающих», проходящей во вторник, 25 ноября, в онлайн-формате.

Стармер призвал лидеров стран группы дать твердые обязательства в отношении возможного размещения военного контингента на Украине.

Премьер также потребовал ввести полное эмбарго на поставки российских энергоносителей, чтобы продолжить давление на Москву. Он добавил, что «недавние меры уже оказали влияние».

По его словам, переговоры о возможном прекращении огня на Украине «продвигаются в позитивном направлении». Он уточнил, что Киев предложил некоторые конструктивные изменения плана США по урегулированию украинского кризиса