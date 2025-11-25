Упавший в Молдавии дрон собрали украинцы из обломков российской «Герберы»

Упавший в Молдавии беспилотник оказался собран украинской стороной из обломков российской «Герберы», выпущенной во время атаки по объектам энергетики в Харьковской области 18 ноября.

Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, предполагалось создать видимость «беспрецедентного акта агрессии», будто бы российский дрон с дальностью полёта около 300 км смог пролететь через всю Украину и ударить по строению.

При этом устройство не смогло пробить шифер и аккуратно легло на крышу частного дома.

Ранее российский посол в республике Олег Озеров заявил, что Молдавия так и не представила доказательств российского происхождения дрона, который якобы пролетел над её территорией.