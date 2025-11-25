В ЛНР украинские дроны атаковали критическую инфраструктуру

Зафиксированы удары БПЛА ВСУ по подстанциям и газопроводам в прифронтовых районах ЛНР, сообщает правительство региона.

«Противник атакует критическую инфраструктуру ЛНР. Зафиксированы удары БПЛА по подстанциям и газопроводам в прифронтовых районах республики», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте после ночной атаки ВСУ на Краснодарский край и Ростовскую область.