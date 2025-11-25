Танк Leopard парализовал движение на шоссе в Финляндии

Основной боевой танк Leopard 2A6 производства Германии парализовал движение на одном из шоссе в финском городе Хямеэнлинна. Об этом пишет Ilta-Sanomat.

По данным издания, инцидент произошел во вторник, 25 ноября. Танк участвовал в маневрах. На обратном пути он сломался.

На время эвакуации боевой машины участок автомагистрали перекрыли. Позднее движение транспорта было восстановлено.

Ранее сообщалось, что бронетранспортер Stryker, направляющийся на полигон в составе колонны, столкнулся с грузовиком.

Вес новейшего Leopard 2A8 приблизился к 70 тоннам

Инцидент произошел на трассе A93 в Восточной Баварии (ФРГ). В полиции пояснили, что водитель большегруза не смог своевременно перестроиться, после чего произошло столкновение.

Кроме того, в Верхнем Пфальце на автобане №6 столкнулись четыре БМП. В ДТП пострадали семь военнослужащих армии США.