Танк Leopard парализовал движение на шоссе в Финляндии
Основной боевой танк Leopard 2A6 производства Германии парализовал движение на одном из шоссе в финском городе Хямеэнлинна. Об этом пишет Ilta-Sanomat.
По данным издания, инцидент произошел во вторник, 25 ноября. Танк участвовал в маневрах. На обратном пути он сломался.
На время эвакуации боевой машины участок автомагистрали перекрыли. Позднее движение транспорта было восстановлено.
Ранее сообщалось, что бронетранспортер Stryker, направляющийся на полигон в составе колонны, столкнулся с грузовиком.
Вес новейшего Leopard 2A8 приблизился к 70 тоннам
Инцидент произошел на трассе A93 в Восточной Баварии (ФРГ). В полиции пояснили, что водитель большегруза не смог своевременно перестроиться, после чего произошло столкновение.
Кроме того, в Верхнем Пфальце на автобане №6 столкнулись четыре БМП. В ДТП пострадали семь военнослужащих армии США.