В Госдуме пообещали Украине возмездие за атаку беспилотников на южные регионы

Украина в скором времени может столкнуться с неотвратимым возмездием за массированную атаку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на южные регионы России. Об этом «Ленте.ру» заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

Депутат отметил, что украинские войска совершили один из самых массированных ударов с начала специальной военной операции (СВО). По его словам, Украина является террористическим государством.

"[Украина] сейчас пытается как-то навести панику в наших тылах, как-то население напугать или поднять его на какие-то протестные акции, но кроме злости и желания скорее победить это ничего не вызывает ни у наших воинов, ни у нашего мирного населения", — сказал Колесник.

Утром 25 ноября Минобороны России сообщило, что силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 249 украинских беспилотников самолетного типа. По данным ведомства, 116 дронов сбили над акваторией Черного моря, 76 — над Краснодарским краем, 23 — над территорией Крыма.