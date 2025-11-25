Полевые командиры в Покровске и Мирнограде устроили бунт против высшего командования ВСУ — об этом заявил военный эксперт Борис Джерелиевский изданию «Аргументы и Факты».

По словам Джерелиевского, командиры хотели вывести солдат из городов, когда была такая возможность. Таким образом эксперт прокомментировал видео о «дороге смерти», на котором можно увидеть большое число подбитой украинской техники между Мирноградом и Родинским.

«Появление "дороги смерти" — в значительной степени заслуга командования ВСУ, у которого была возможность дать указание для отхода из Покровска и Мирнограда, когда еще была возможность сделать это с минимальными потерями. Но этого, как мы знаем, не случилось. Даже несмотря на своего рода бунт полевых командиров, требовавших вывести войска. Все призывы, а также заключения военных аналитиков, и зарубежных, и украинских, были проигнорированы», — заявил Джерелиевский.

Эксперт также добавил, что лишь немногим солдатам ВСУ удается вырваться из Покровска и Мирнограда из-за работы российских БПЛА.

Ранее Минобороны России показало кадры освобождения населенных пунктов Тихое и Отрадное.