Россия использовала новое оружие в комбинированном ударе по Киеву

ВС РФ использовал новый вид оружия при ракетно-беспилотной атаке по тылам Украины в ночь на 25 ноября. Военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов в беседе с «МК» рассказал, какие новые виды оружия могла использовать российская армия.

Напомним, ночью 25 ноября по Украине был нанесен массированный удар. Отмечается, что в этот раз Россия использовал все известные виды оружия и даже больше. Кроме «Калибров», «Искандеров», «Гераней», «Гербер», «Кинжалов» были задействованы ещё два вида изделий, у которых есть пока только индексы.

Военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с «МК» отметил, что вероятнее всего речь может идти о новых ракетах: