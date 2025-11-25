Россия использовала новое оружие в комбинированном ударе по Киеву
ВС РФ использовал новый вид оружия при ракетно-беспилотной атаке по тылам Украины в ночь на 25 ноября. Военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов в беседе с «МК» рассказал, какие новые виды оружия могла использовать российская армия.
Напомним, ночью 25 ноября по Украине был нанесен массированный удар. Отмечается, что в этот раз Россия использовал все известные виды оружия и даже больше. Кроме «Калибров», «Искандеров», «Гераней», «Гербер», «Кинжалов» были задействованы ещё два вида изделий, у которых есть пока только индексы.
Военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с «МК» отметил, что вероятнее всего речь может идти о новых ракетах:
- Вообще, у нас есть крылатая ракета, например, для того же истребителя 5-го поколения Су-57. Их экспортную версию демонстрировали недавно в Эмиратах. На самолете открыли бомболюки и показали, по-моему, противорадиолокационную ракету Х-58. Есть новые виды ракеты для тех же Су-57 и Су-35, которые относятся к самым передовым разработкам и, естественно, мы эти средства поражения сейчас отрабатываем в реальных боевых условиях, чтобы посмотреть их эффективность. Если есть необходимость, то что-то дорабатываем, чтобы у нас на вооружении находилось самые передовые средства поражения. Возможно, об этом речь идёт.