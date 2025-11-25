Раскрыта цель массированных атак дронов ВСУ по России

Экс-начальник зенитно-ракетных войск Сергей Хатылев предположил, что массированные атаки дронов ВСУ по территории РФ – это попытка спровоцировать Россию на ответные действия. Об этом пишет NEWS.ru.

© Московский Комсомолец

Удары по предприятиям и жилым кварталам в России, по словам аналитика, подтверждают, что Киев не хочет мириться.

По мнению собеседника издания, перед ВСУ поставлена задача — попытаться спровоцировать Россию на мощный массированный ответ, на применение серьезного оружия типа гиперзвуковых ракет с целью обвинить Москву.

Все эти атаки сейчас похожи не на реальную воздушную операцию, а на разрозненные беспокоящие удары, добавил эксперт.

Ранее генерал-майор авиации Герой РФ Сергей Липовой заявил, что массированную атаку беспилотниками на Россию ВСУ предприняли с целью вызвать широкий резонанс на Западе.